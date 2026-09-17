Бур по бетону СИБРТЕХ 705582, 24 x 600 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
24
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 745638
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
24
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х5х2
Вес, г.
950
Описание товара Бур по бетону СИБРТЕХ 705582, 24 x 600 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Сибртех 705582 размером 24 х 600 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитСверло ступенчатое STAYER 4-20 мм, 9 ступеней, сталь HSS (29660-...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитПолотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: к...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 ...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 7...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитНасадка полировальная "под липучку" Matrix 75963, 150 мм, коротк...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70977, 14 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71211, 16 х 300 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724013, 41 мм
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКоронка DENZEL 724121, HSS по металлу, 65 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726403, 40 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72725, ...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, суп...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
24
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Сибртех 705582 размером 24 х 600 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону СИБРТЕХ 705582, 24 x 600 мм, SDS PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону СИБРТЕХ 705582, 24 x 600 мм, SDS PLUS