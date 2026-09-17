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Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
260
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х5х2
Вес, г.
130

Описание товара Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Сибртех 705569 размером 12 х 260 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
  • Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
  • Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
  • Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Сибртех 705569 размером 12 х 260 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
  • Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
  • Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
  • Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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