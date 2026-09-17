Top.Mail.Ru
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 5
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 6
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 7
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 8
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 9
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 10
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 7
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 8
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 9
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 10
  • Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х1
Вес, г.
70

Описание товара Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Denzel 705310 длиной 115 мм, с цельной крестовой пластиной и хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфораторов, предназначенная для получения отверстий диаметром 10 мм в бетоне, кирпиче, камне. Благодаря цельному карбидному наконечнику с 4 режущими кромками бур оптимален для работы с материалами высокой твердости, в том числе с армированным бетоном. Оснастка превосходит большинство аналогов по своим рабочим качествам и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — бур из стали 40Cr твердостью 47-55 HRC выдерживает высокие динамические нагрузки.
  • Износостойкость — крестовая пластина из твердого сплава YG8C твердостью 90 HRA долго сохраняет рабочие свойства.
  • Высокая производительность — одинарная фрезерованная канавка обеспечивает эффективный отвод шлама.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Denzel 705310 длиной 115 мм, с цельной крестовой пластиной и хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфораторов, предназначенная для получения отверстий диаметром 10 мм в бетоне, кирпиче, камне. Благодаря цельному карбидному наконечнику с 4 режущими кромками бур оптимален для работы с материалами высокой твердости, в том числе с армированным бетоном. Оснастка превосходит большинство аналогов по своим рабочим качествам и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — бур из стали 40Cr твердостью 47-55 HRC выдерживает высокие динамические нагрузки.
  • Износостойкость — крестовая пластина из твердого сплава YG8C твердостью 90 HRA долго сохраняет рабочие свойства.
  • Высокая производительность — одинарная фрезерованная канавка обеспечивает эффективный отвод шлама.
  • Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону DENZEL 705310, цельная крестовая пластина, 10x115 мм, SDS PLUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...