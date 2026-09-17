Бур по бетону DENZEL 705303, цельная крестовая пластина, 6x265 мм, SDS PLUS
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Характеристики
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705303, цельная крестовая пластина, 6x265 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Denzel 705303 длиной 265 мм, с цельной крестовой пластиной и хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфораторов, предназначенная для получения отверстий диаметром 6 мм в бетоне, кирпиче, камне. Благодаря цельному карбидному наконечнику с 4 режущими кромками бур оптимален для работы с материалами высокой твердости, в том числе с армированным бетоном. Оснастка превосходит большинство аналогов по своим рабочим качествам и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — бур из стали 40Cr твердостью 47-55 HRC выдерживает высокие динамические нагрузки.
- Износостойкость — крестовая пластина из твердого сплава YG8C твердостью 90 HRA долго сохраняет рабочие свойства.
- Высокая производительность — одинарная фрезерованная канавка обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
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Бур по бетону Denzel 705303 длиной 265 мм, с цельной крестовой пластиной и хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфораторов, предназначенная для получения отверстий диаметром 6 мм в бетоне, кирпиче, камне. Благодаря цельному карбидному наконечнику с 4 режущими кромками бур оптимален для работы с материалами высокой твердости, в том числе с армированным бетоном. Оснастка превосходит большинство аналогов по своим рабочим качествам и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — бур из стали 40Cr твердостью 47-55 HRC выдерживает высокие динамические нагрузки.
- Износостойкость — крестовая пластина из твердого сплава YG8C твердостью 90 HRA долго сохраняет рабочие свойства.
- Высокая производительность — одинарная фрезерованная канавка обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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