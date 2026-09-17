Бур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x600 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
18
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 745601
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
880 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
18
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х3х2
Вес, г.
600
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x600 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705046 размером 18 х 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНабор сверл по дереву Matrix 70285, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., ш...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70979, 16 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71088, 18 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71227, 12 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71229, 16 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723000, 2-8мм, Р6М5-TiN, Golden Ti...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитКоронка DENZEL 724123, HSS по металлу, 70 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73311, ф165 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733427, ф190 х 30 мм, 24 зубьев, т...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70381, M22 х 76 мм
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитЗубило пикообразное GROSS 703144, самозатачивающееся Rtec 400 мм...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723603, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
18
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705046 размером 18 х 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x600 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x600 мм, SDS PLUS