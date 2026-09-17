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Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 5
Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 6
Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
260
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745593
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х5х1
Вес, г.
160

Описание товара Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705032 размером 14 х 260 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
  • Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
  • Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
  • Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
  • Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705032 размером 14 х 260 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
  • Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
  • Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
  • Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
  • Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Бур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x260 мм, SDS PLUS - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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