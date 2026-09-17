Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
120
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 745572
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510 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
120
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х2
Вес, г.
330
Описание товара Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм
Регулируемое сверло по дереву «Балеринка» Matrix 70497 позволяет получать отверстия диаметром 30-120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах. Для удобства работы оснастка поставляется с шестигранным ключом и точечным направляющим сверлом.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
- Износостойкость — твердосплавные резцы ВК8 рассчитаны на интенсивное использование.
- Сверление отверстий разного диаметра — с помощью шестигранного ключа можно быстро регулировать положение резцов.
- Аккуратная работа — благодаря центральному сверлу резцы не смещаются во время сверления.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
120
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Регулируемое сверло по дереву «Балеринка» Matrix 70497 позволяет получать отверстия диаметром 30-120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах. Для удобства работы оснастка поставляется с шестигранным ключом и точечным направляющим сверлом.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
- Износостойкость — твердосплавные резцы ВК8 рассчитаны на интенсивное использование.
- Сверление отверстий разного диаметра — с помощью шестигранного ключа можно быстро регулировать положение резцов.
- Аккуратная работа — благодаря центральному сверлу резцы не смещаются во время сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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