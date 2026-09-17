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Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм

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Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 1
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 2
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 3
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 4
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 5
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 6
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 7
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 8
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 9
Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
120
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 1
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 2
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 3
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 4
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 5
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 6
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 7
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 8
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 9
  • Сверло по дереву регулируемое &quot;Балеринка&quot; Matrix 70497, 30-120 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
120
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х2
Вес, г.
330

Описание товара Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм

Регулируемое сверло по дереву «Балеринка» Matrix 70497 позволяет получать отверстия диаметром 30-120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах. Для удобства работы оснастка поставляется с шестигранным ключом и точечным направляющим сверлом.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
  • Износостойкость — твердосплавные резцы ВК8 рассчитаны на интенсивное использование.
  • Сверление отверстий разного диаметра — с помощью шестигранного ключа можно быстро регулировать положение резцов.
  • Аккуратная работа — благодаря центральному сверлу резцы не смещаются во время сверления.



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Отзывы о товаре Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
120
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Регулируемое сверло по дереву «Балеринка» Matrix 70497 позволяет получать отверстия диаметром 30-120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах. Для удобства работы оснастка поставляется с шестигранным ключом и точечным направляющим сверлом.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
  • Износостойкость — твердосплавные резцы ВК8 рассчитаны на интенсивное использование.
  • Сверление отверстий разного диаметра — с помощью шестигранного ключа можно быстро регулировать положение резцов.
  • Аккуратная работа — благодаря центральному сверлу резцы не смещаются во время сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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