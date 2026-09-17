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Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила)

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Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 1
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 2
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 3
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 4
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 5
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 6
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 7
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 8
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 9
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 10
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 11
Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
древесина
Посадочный диаметр, мм
22
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Комплектация
Перовое сверло 22мм - 1 штСпиральное сверло по дереву 6мм - 1 штКоронка по дереву 54мм - 1 шт
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 1
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 2
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 3
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 4
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 5
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 6
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 7
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 8
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 9
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 10
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 11
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила)
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для перфораторов
Материал
сталь 45
Материал назначения
древесина
Посадочный диаметр, мм
22
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Перовое сверло 22мм - 1 штСпиральное сверло по дереву 6мм - 1 штКоронка по дереву 54мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
180

Описание товара Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила)

Набор Matrix 70494 включает в себя инструменты, необходимые для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/54 мм: перовое и спиральное сверла, а также кольцевую коронку. С его помощью можно самостоятельно установить замок на деревянные двери, не тратя время и средства на вызов мастера.

Преимущества

  • Детали набора выполнены из стали 45, которая гарантирует их прочность и долговечность.
  • Сверла оснащены универсальным шестигранным хвостовиком, который подходит для большинства инструментов (шуруповертов, дрелей, перфораторов).
  • Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для перфораторов
Материал
сталь 45
Материал назначения
древесина
Посадочный диаметр, мм
22
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Перовое сверло 22мм - 1 штСпиральное сверло по дереву 6мм - 1 штКоронка по дереву 54мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 70494 включает в себя инструменты, необходимые для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/54 мм: перовое и спиральное сверла, а также кольцевую коронку. С его помощью можно самостоятельно установить замок на деревянные двери, не тратя время и средства на вызов мастера.

Преимущества

  • Детали набора выполнены из стали 45, которая гарантирует их прочность и долговечность.
  • Сверла оснащены универсальным шестигранным хвостовиком, который подходит для большинства инструментов (шуруповертов, дрелей, перфораторов).
  • Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для установки врезных замков Matrix 70494, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 340 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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