Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Комплектация
Коронка по дереву - 1 штШнековое сверло - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 745566
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Коронка по дереву - 1 штШнековое сверло - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
350
Описание товара Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм
Набор Matrix 70492 включает в себя все необходимое для установки врезных замков: ключ-шестигранник 4 мм, коронку 54 мм с направляющим сверлом и спиральное сверло 22 мм. Используется при монтаже дверей, пригодится как частному мастеру, так и профессионалу.
Преимущества
- Прочность — элементы набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
- Точность выполняемых работ — благодаря направляющему сверлу коронка не смещается во время сверления.
- Высокая производительность — винтовое сверло обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная работа — сверло и коронка с шестигранными хвостовиками не прокручиваются в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5К5, клас...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитПика Matrix 70327, 14 х 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70365, M22 х 40 мм
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x6...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705304, цельная крестовая пластина, 6x315 м...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705308, цельная крестовая пластина, 8x265 м...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 71457, 9 мм, HSS Co-8%
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717209, 4 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 ш...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72720, ...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный Matrix 73175, 180 х 22,2 мм, с...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73224, ф210 х 32 мм, 24 зуба + кол...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Коронка по дереву - 1 штШнековое сверло - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 70492 включает в себя все необходимое для установки врезных замков: ключ-шестигранник 4 мм, коронку 54 мм с направляющим сверлом и спиральное сверло 22 мм. Используется при монтаже дверей, пригодится как частному мастеру, так и профессионалу.
Преимущества
- Прочность — элементы набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
- Точность выполняемых работ — благодаря направляющему сверлу коронка не смещается во время сверления.
- Высокая производительность — винтовое сверло обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная работа — сверло и коронка с шестигранными хвостовиками не прокручиваются в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм