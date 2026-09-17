Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704835, 35 мм, цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
35
Длина, мм
80
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 745558
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Загружаем...
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Загружаем...
340 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
35
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
80
Описание товара Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704835, 35 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло Форстнера по дереву Сибртех 704835 с цилиндрическим хвостовиком используется для получения глухих отверстий диаметром 35 мм в древесине, ДСП, ДВП и других материалах. Благодаря продуманной конструкции инструмента стенки и дно отверстий получаются ровными и гладкими. Сверло применяют для производства мебели, а также выполнения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — сверло из стали 45 устойчиво к механическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — режущими элементами являются твердосплавные пластины из сплава ВК8 твердостью 86-92 HRC.
- Получение ровных отверстий — центрирующее острие удерживает сверло на заданной оси.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
35
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Форстнера по дереву Сибртех 704835 с цилиндрическим хвостовиком используется для получения глухих отверстий диаметром 35 мм в древесине, ДСП, ДВП и других материалах. Благодаря продуманной конструкции инструмента стенки и дно отверстий получаются ровными и гладкими. Сверло применяют для производства мебели, а также выполнения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — сверло из стали 45 устойчиво к механическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — режущими элементами являются твердосплавные пластины из сплава ВК8 твердостью 86-92 HRC.
- Получение ровных отверстий — центрирующее острие удерживает сверло на заданной оси.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704835, 35 мм, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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