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Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин

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Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 1
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 2
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 3
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 4
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 5
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 6
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 7
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 8
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 9
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 10
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 11
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 12
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 13
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 14
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 15
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 16
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
липучка
Максимальное число оборотов, об/мин
9000
Воздушный разъем
1/4"
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 1
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 2
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 3
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 4
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 5
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 6
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 7
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 8
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 9
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 10
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 11
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 12
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 13
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 14
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 15
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 16
  • Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Эксцентриковая шлифовальная машина - 1 штШтуцер - 1 штГаечный ключ - 1 штПылеуловитель - 1 штШланг пылеуловителя - 1 шт
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
липучка
Максимальное число оборотов, об/мин
9000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин

Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин



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Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Эксцентриковая шлифовальная машина - 1 штШтуцер - 1 штГаечный ключ - 1 штПылеуловитель - 1 штШланг пылеуловителя - 1 шт
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
липучка
Максимальное число оборотов, об/мин
9000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - стоимость товара 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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