Ударный пневмогайковерт DENZEL 57488, IW1700, 3/4", 8500 об/мин, 1700 Нм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
8500
Воздушный разъем
1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб.
В наличии
Код товара: 745525
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 900 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
8500
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х8
Вес, кг.
2.43
Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57488, IW1700, 3/4", 8500 об/мин, 1700 Нм
Ударный пневмогайковерт Denzel IW1700 57488 с присоединительным квадратом 3/4" обеспечивает скорость вращения вала 8500 об/мин и развивает крутящий момент до 1700 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Позволяет устанавливать величину крутящего момента в зависимости от типа крепежа.
Преимущества
- Долговечность — прочный и легкий композитный корпус устойчив к нагрузкам.
- Эффективная работа — ударный механизм Twin Hammer обеспечивает высочайший крутящий момент на старте и мгновенный сбалансированный удар, благодаря чему справляется даже с заржавевшим крепежом.
- Удобный выбор параметров работы — регулировка крутящего момента (3 режима вперед + 1 назад) осуществляется при помощи поворотного переключателя.
- Комфортная работа — эргономичная прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, а также снижает уровень вибраций.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит штуцер 1/4" для подключения к компрессору.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
8500
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Ударный пневмогайковерт Denzel IW1700 57488 с присоединительным квадратом 3/4" обеспечивает скорость вращения вала 8500 об/мин и развивает крутящий момент до 1700 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Позволяет устанавливать величину крутящего момента в зависимости от типа крепежа.
Преимущества
- Долговечность — прочный и легкий композитный корпус устойчив к нагрузкам.
- Эффективная работа — ударный механизм Twin Hammer обеспечивает высочайший крутящий момент на старте и мгновенный сбалансированный удар, благодаря чему справляется даже с заржавевшим крепежом.
- Удобный выбор параметров работы — регулировка крутящего момента (3 режима вперед + 1 назад) осуществляется при помощи поворотного переключателя.
- Комфортная работа — эргономичная прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, а также снижает уровень вибраций.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит штуцер 1/4" для подключения к компрессору.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57488, IW1700, 3/4", 8500 об/мин, 1700 Нм - купить по цене 8900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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