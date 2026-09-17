Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин
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Характеристики
Описание товара Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин
Угловая шлифовальная машина Denzel AGB-125-1700 26914 мощностью 1700 Вт используется для выполнения отрезных, зачистных и шлифовальных работ с металлическими заготовками при помощи абразивных кругов и проволочных щеток. Совместима с оснасткой диаметром 125 мм, имеет функцию поддержания оборотов под нагрузкой, частота вращения шпинделя составляет 3000-11000 об/мин. Система пылезащиты двигателя позволяет работать по бетону и камню.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — электронная регулировка позволяет устанавливать необходимую частоту вращения.
- Плавный пуск — машина включается без рывков, также исключается перегрузка электросети.
- Эффективность — опция поддержания оборотов двигателя под нагрузкой позволяет шлифовать материалы неоднородной твердости.
- Безопасность — производителем предусмотрена защита от случайного пуска, защита от перегрузки и двойная изоляция токопроводящих элементов.
- Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя в сочетании с бесключевой регулировкой кожуха упрощает установку и замену оснастки.
- Фиксация кнопки пуска — во время работы не нужно постоянно удерживать выключатель.
- Эргономичность — тонкий корпус удобно держать в руке, боковую рукоятку можно установить слева или справа для наиболее комфортного захвата.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля составляет 3 метра.
- Безопасная работа — улучшенный защитный кожух предохраняет пользователя от летящих искр и осколков.
- Комфортная работа — углошлифовальная машина весит всего 2,1 кг.
- Все необходимое в комплекте — УШМ поставляется с боковой рукояткой, защитным кожухом, ключом для фиксации оснастки и запасными угольными щетками.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
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Угловая шлифовальная машина Denzel AGB-125-1700 26914 мощностью 1700 Вт используется для выполнения отрезных, зачистных и шлифовальных работ с металлическими заготовками при помощи абразивных кругов и проволочных щеток. Совместима с оснасткой диаметром 125 мм, имеет функцию поддержания оборотов под нагрузкой, частота вращения шпинделя составляет 3000-11000 об/мин. Система пылезащиты двигателя позволяет работать по бетону и камню.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — электронная регулировка позволяет устанавливать необходимую частоту вращения.
- Плавный пуск — машина включается без рывков, также исключается перегрузка электросети.
- Эффективность — опция поддержания оборотов двигателя под нагрузкой позволяет шлифовать материалы неоднородной твердости.
- Безопасность — производителем предусмотрена защита от случайного пуска, защита от перегрузки и двойная изоляция токопроводящих элементов.
- Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя в сочетании с бесключевой регулировкой кожуха упрощает установку и замену оснастки.
- Фиксация кнопки пуска — во время работы не нужно постоянно удерживать выключатель.
- Эргономичность — тонкий корпус удобно держать в руке, боковую рукоятку можно установить слева или справа для наиболее комфортного захвата.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля составляет 3 метра.
- Безопасная работа — улучшенный защитный кожух предохраняет пользователя от летящих искр и осколков.
- Комфортная работа — углошлифовальная машина весит всего 2,1 кг.
- Все необходимое в комплекте — УШМ поставляется с боковой рукояткой, защитным кожухом, ключом для фиксации оснастки и запасными угольными щетками.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин