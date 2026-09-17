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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм

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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 1
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 2
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 3
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 4
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 5
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 6
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 7
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 8
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 9
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 10
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 11
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 12
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 13
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 14
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 15
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 16
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 17
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 18
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
7000
Воздушный разъем
1/4"
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 1
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 2
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 3
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 4
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 5
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 6
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 7
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 8
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 9
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 10
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 11
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 12
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 13
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 14
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 15
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 16
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 17
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 18
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 868 Нм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм
7 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штКейс - 1 штНасадка - 8, Удлинитель - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
7000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х9
Вес, кг.
4.49

Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм

Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм



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Отзывы о товаре Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штКейс - 1 штНасадка - 8, Удлинитель - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
7000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневмогайковерт DENZEL 57473, IW860+набор головок, 1/2", 7000 об/мин, 868 Нм - стоимость товара 7130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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