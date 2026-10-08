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Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"

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Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 1
Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 2
Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 3
Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 4
Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 5
Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 1
  • Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 2
  • Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 3
  • Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 4
  • Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 5
  • Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Фильтр влагоотделитель-лубрикатор - 1 шт
Материал
алюминий
Размер соединения
1/2"(F)
Посадочный диаметр, мм
1/4F
Давление, Бар
10
Максимальная пропускная способность, л/мин
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
430

Описание товара Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"

Блок подготовки воздуха Denzel FLR1500 57469 с фильтром-влагоотделителем, регулятором и лубрикатором, с присоединительным размером 1/4 дюйма, имеет пропускную способность 1500 л/мин, работает под давлением до 10 бар и позволяет увеличить срок службы пневматического инструмента.,Регулятор со встроенным манометром помогает контролировать и поддерживать заданное давление для корректной работы пневмоинструмента. Фильтр предназначен для очистки сжатого воздуха от конденсата и посторонних частиц размером от 40 мкм. Лубрикатор служит для подачи масла к пневмоинструменту. Блок используется совместно с компрессорами на строительной площадке, в мастерской, на производстве, в автосервисе, пригодится также в гараже.

Преимущества

  • Вместительная емкость лубрикатора — объем масла 25 мл позволяет снизить частоту заправок.
  • Регулировка количества подаваемого масла — можно установить оптимальный режим в зависимости от подключенного инструмента.
  • Простой монтаж — отверстия в корпусе блока позволяют закрепить его на стене.
  • Качественный фильтрующий элемент — он изготовлен из полиэстера и отличается повышенной пылеемкостью, поэтому не нуждается в частой замене.
  • Удобное обслуживание — корпус фильтра и лубрикатора из прозрачного пластика позволяет отслеживать степень загрязнения и количество масла.
  • Сливной клапан — предусмотрен автоматический сброс скопившегося конденсата без участия пользователя.
  • Гарантия 3 года — качество блока подготовки воздуха подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Фильтр влагоотделитель-лубрикатор - 1 шт
Материал
алюминий
Размер соединения
1/2"(F)
Посадочный диаметр, мм
1/4F
Давление, Бар
10
Максимальная пропускная способность, л/мин
1500
Страна производитель
Китай
Описание

Блок подготовки воздуха Denzel FLR1500 57469 с фильтром-влагоотделителем, регулятором и лубрикатором, с присоединительным размером 1/4 дюйма, имеет пропускную способность 1500 л/мин, работает под давлением до 10 бар и позволяет увеличить срок службы пневматического инструмента.,Регулятор со встроенным манометром помогает контролировать и поддерживать заданное давление для корректной работы пневмоинструмента. Фильтр предназначен для очистки сжатого воздуха от конденсата и посторонних частиц размером от 40 мкм. Лубрикатор служит для подачи масла к пневмоинструменту. Блок используется совместно с компрессорами на строительной площадке, в мастерской, на производстве, в автосервисе, пригодится также в гараже.

Преимущества

  • Вместительная емкость лубрикатора — объем масла 25 мл позволяет снизить частоту заправок.
  • Регулировка количества подаваемого масла — можно установить оптимальный режим в зависимости от подключенного инструмента.
  • Простой монтаж — отверстия в корпусе блока позволяют закрепить его на стене.
  • Качественный фильтрующий элемент — он изготовлен из полиэстера и отличается повышенной пылеемкостью, поэтому не нуждается в частой замене.
  • Удобное обслуживание — корпус фильтра и лубрикатора из прозрачного пластика позволяет отслеживать степень загрязнения и количество масла.
  • Сливной клапан — предусмотрен автоматический сброс скопившегося конденсата без участия пользователя.
  • Гарантия 3 года — качество блока подготовки воздуха подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4" - стоимость товара 1730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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