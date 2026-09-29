Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин
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Характеристики
Описание товара Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин
Пневматический молоток Denzel НР4500 57468 с набором насадок в комплекте, производительностью 4500 уд/мин, потребляет 113 л воздуха в минуту и используется для резки, дробления конструкций и материалов из древесины, кирпича, камня или бетона. Благодаря высокой скорости работы подходит для профессионального использования. Расход воздуха невелик, поэтому молоток можно использовать с небольшими компрессорами.
Преимущества
- Надежность — металлический корпус выдерживает высокие динамические нагрузки.
- Регулировка мощности — можно установить оптимальный режим в соответствии с плотностью рабочего материала.
- Быстросъемное соединение — подключение инструмента к компрессору занимает несколько секунд.
- Продуманная комплектация — в набор входит масленка, штуцер и 4 насадки, а значит, их не нужно покупать отдельно.
- Комфортное использование — молоток весит 2,08 кг, а эргономичная прорезиненная рукоятка снижает вибрации, поэтому длительная работа не вызывает усталость.
- Удобное хранение и транспортировка — молоток поставляется в прочном кейсе.
- Расширенная 3-летняя гарантия — высокое качество пневмомолотка подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Пневматический молоток Denzel НР4500 57468 с набором насадок в комплекте, производительностью 4500 уд/мин, потребляет 113 л воздуха в минуту и используется для резки, дробления конструкций и материалов из древесины, кирпича, камня или бетона. Благодаря высокой скорости работы подходит для профессионального использования. Расход воздуха невелик, поэтому молоток можно использовать с небольшими компрессорами.
Преимущества
- Надежность — металлический корпус выдерживает высокие динамические нагрузки.
- Регулировка мощности — можно установить оптимальный режим в соответствии с плотностью рабочего материала.
- Быстросъемное соединение — подключение инструмента к компрессору занимает несколько секунд.
- Продуманная комплектация — в набор входит масленка, штуцер и 4 насадки, а значит, их не нужно покупать отдельно.
- Комфортное использование — молоток весит 2,08 кг, а эргономичная прорезиненная рукоятка снижает вибрации, поэтому длительная работа не вызывает усталость.
- Удобное хранение и транспортировка — молоток поставляется в прочном кейсе.
- Расширенная 3-летняя гарантия — высокое качество пневмомолотка подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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