Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
54000
Воздушный разъем
1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
В наличии
Код товара: 745510
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 340 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Пневмогравер - 1 штШтуцер 1/4" - 1 штШлифовальные камни-10 штВлагоотделитель - 1 штМасленка - 1 штГаечный ключ - 2 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
54000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х5
Вес, г.
750
Описание товара Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин
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Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Пневмогравер - 1 штШтуцер 1/4" - 1 штШлифовальные камни-10 штВлагоотделитель - 1 штМасленка - 1 штГаечный ключ - 2 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
54000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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