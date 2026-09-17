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Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин

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Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 1
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 2
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 3
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 4
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 5
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 6
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 7
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 8
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 9
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 10
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 11
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 12
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 13
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
54000
Воздушный разъем
1/4"
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 1
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 2
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 3
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 4
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 5
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 6
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 7
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 8
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 9
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 10
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 11
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 12
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 13
  • Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Пневмогравер - 1 штШтуцер 1/4" - 1 штШлифовальные камни-10 штВлагоотделитель - 1 штМасленка - 1 штГаечный ключ - 2 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
54000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х5
Вес, г.
750

Описание товара Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин

Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин



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Отзывы о товаре Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Пневмогравер - 1 штШтуцер 1/4" - 1 штШлифовальные камни-10 штВлагоотделитель - 1 штМасленка - 1 штГаечный ключ - 2 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
54000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический гравер DENZEL 57467, PE54000, 54000 об/мин, 3 мм, 57 л/мин - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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