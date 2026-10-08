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Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"

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Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 1
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Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 14
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Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 16
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Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
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  • Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 10
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  • Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 14
  • Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 15
  • Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 16
  • Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 17
  • Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Блок подготовки воздуха - 1 штМанометр - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
310

Описание товара Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"

Фильтр-регулятор Denzel FR1500 57459 с присоединительным размером 1/4" и рабочим давлением 10 бар имеет пропускную способность 1500 л/мин и предназначен для подготовки сжатого воздуха, поступающего от компрессора: осушения и очищения от пыли и других твердых частиц размером от 40 мкм. Также позволяет устанавливать и поддерживать давление, необходимое для эффективной работы пневмоинструмента. Может эксплуатироваться при температуре от -10 °C до +60 °C. Фильтр-регулятор предназначен для бытового применения, также будет полезен в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Точный контроль давления — в комплект поставки входит механический манометр.
  • Высокий ресурс — фильтрующий блок из полиэстера устойчив к износу и способен задерживать значительное количество загрязняющих частиц.
  • Удобное отслеживание степени загрязнения — блок осушения и фильтрации имеет прозрачные стенки.
  • Простое удаление конденсата — в нижней части корпуса имеется дренажный клапан.
  • Компактность и малый вес 207 г — блок подготовки воздуха удобен для хранения и монтажа.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Блок подготовки воздуха - 1 штМанометр - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание

Фильтр-регулятор Denzel FR1500 57459 с присоединительным размером 1/4" и рабочим давлением 10 бар имеет пропускную способность 1500 л/мин и предназначен для подготовки сжатого воздуха, поступающего от компрессора: осушения и очищения от пыли и других твердых частиц размером от 40 мкм. Также позволяет устанавливать и поддерживать давление, необходимое для эффективной работы пневмоинструмента. Может эксплуатироваться при температуре от -10 °C до +60 °C. Фильтр-регулятор предназначен для бытового применения, также будет полезен в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Точный контроль давления — в комплект поставки входит механический манометр.
  • Высокий ресурс — фильтрующий блок из полиэстера устойчив к износу и способен задерживать значительное количество загрязняющих частиц.
  • Удобное отслеживание степени загрязнения — блок осушения и фильтрации имеет прозрачные стенки.
  • Простое удаление конденсата — в нижней части корпуса имеется дренажный клапан.
  • Компактность и малый вес 207 г — блок подготовки воздуха удобен для хранения и монтажа.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4" – стоимость товара 1120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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