Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"
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Характеристики
Описание товара Фильтр-регулятор DENZEL 57459, FR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"
Фильтр-регулятор Denzel FR1500 57459 с присоединительным размером 1/4" и рабочим давлением 10 бар имеет пропускную способность 1500 л/мин и предназначен для подготовки сжатого воздуха, поступающего от компрессора: осушения и очищения от пыли и других твердых частиц размером от 40 мкм. Также позволяет устанавливать и поддерживать давление, необходимое для эффективной работы пневмоинструмента. Может эксплуатироваться при температуре от -10 °C до +60 °C. Фильтр-регулятор предназначен для бытового применения, также будет полезен в мастерской и гараже.
Преимущества
- Точный контроль давления — в комплект поставки входит механический манометр.
- Высокий ресурс — фильтрующий блок из полиэстера устойчив к износу и способен задерживать значительное количество загрязняющих частиц.
- Удобное отслеживание степени загрязнения — блок осушения и фильтрации имеет прозрачные стенки.
- Простое удаление конденсата — в нижней части корпуса имеется дренажный клапан.
- Компактность и малый вес 207 г — блок подготовки воздуха удобен для хранения и монтажа.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Фильтр-регулятор Denzel FR1500 57459 с присоединительным размером 1/4" и рабочим давлением 10 бар имеет пропускную способность 1500 л/мин и предназначен для подготовки сжатого воздуха, поступающего от компрессора: осушения и очищения от пыли и других твердых частиц размером от 40 мкм. Также позволяет устанавливать и поддерживать давление, необходимое для эффективной работы пневмоинструмента. Может эксплуатироваться при температуре от -10 °C до +60 °C. Фильтр-регулятор предназначен для бытового применения, также будет полезен в мастерской и гараже.
Преимущества
- Точный контроль давления — в комплект поставки входит механический манометр.
- Высокий ресурс — фильтрующий блок из полиэстера устойчив к износу и способен задерживать значительное количество загрязняющих частиц.
- Удобное отслеживание степени загрязнения — блок осушения и фильтрации имеет прозрачные стенки.
- Простое удаление конденсата — в нижней части корпуса имеется дренажный клапан.
- Компактность и малый вес 207 г — блок подготовки воздуха удобен для хранения и монтажа.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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