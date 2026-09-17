Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
зажим
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб.
В наличии
Код товара: 745507
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 410 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
УШМ пневматическая - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
зажим
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, кг.
2.15
Описание товара Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
GROSS
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
УШМ пневматическая - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
зажим
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин - по цене 9410 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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