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Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин

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Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 1
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 2
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 3
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 4
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 5
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 6
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
700
Воздушный разъем
1/4"
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 1
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 2
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 3
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 4
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 5
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 6
  • Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4&quot;, 17Нм, 700 об/мин - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин
6 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Шуруповерт пневматический - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
700
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, кг.
1.58

Описание товара Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин

Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин



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Отзывы о товаре Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Шуруповерт пневматический - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
700
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Описание
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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