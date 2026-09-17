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Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм

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Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 1
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 2
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 3
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 4
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 5
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 6
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 7
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 8
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 9
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 10
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 11
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 12
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 13
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 14
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 15
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 16
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 17
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 1
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 2
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 3
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 4
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 5
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 6
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 7
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 8
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 9
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 10
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 11
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 12
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 13
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 14
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 15
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 16
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 17
  • Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 
Начислим 213 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм
13 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штНабор ключей - 4 штМасленка - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"
Максимальный диаметр гвоздя, мм
3.05
Максимальная длина гвоздя
90
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х15
Вес, кг.
7.4

Описание товара Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм

Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм



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Отзывы о товаре Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штНабор ключей - 4 штМасленка - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"
Максимальный диаметр гвоздя, мм
3.05
Максимальная длина гвоздя
90
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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