Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм
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Характеристики
Описание товара Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм
Пневматический нейлер Denzel CN70 57421 совместим с барабанными гвоздями типа CNW длиной 45-70 мм и предназначен для проведения строительно-ремонтных работ, а также производства мебели, паллет и других изделий из дерева, таких как тара и упаковка. Максимальное рабочее давление составляет 7,5 бар, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Долговечность — алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и коррозии.
- Эргономичность — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони, что обеспечивает комфорт при длительной работе.
- Быстрая загрузка барабанных гвоздей — нейлер позволяет эффективно выполнять работы по креплению различных материалов.
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит масленка и шестигранные ключи для настройки и обслуживания.
- Бесперебойная работа — магазин вмещает до 300 гвоздей, что позволяет длительное время не отвлекаться на загрузку крепежа.
- Безопасность пользователя — экран защищает от вылета инородных частиц, а блокировка выключателя предотвращает случайное срабатывание механизма.
- Небольшой вес — инструмент можно удерживать одной рукой, что особенно удобно при работе на вертикальных поверхностях.
- Гарантия 3 года — надежность пневматического нейлера подтверждена производителем.
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Пневматический нейлер Denzel CN70 57421 совместим с барабанными гвоздями типа CNW длиной 45-70 мм и предназначен для проведения строительно-ремонтных работ, а также производства мебели, паллет и других изделий из дерева, таких как тара и упаковка. Максимальное рабочее давление составляет 7,5 бар, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Долговечность — алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и коррозии.
- Эргономичность — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони, что обеспечивает комфорт при длительной работе.
- Быстрая загрузка барабанных гвоздей — нейлер позволяет эффективно выполнять работы по креплению различных материалов.
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит масленка и шестигранные ключи для настройки и обслуживания.
- Бесперебойная работа — магазин вмещает до 300 гвоздей, что позволяет длительное время не отвлекаться на загрузку крепежа.
- Безопасность пользователя — экран защищает от вылета инородных частиц, а блокировка выключателя предотвращает случайное срабатывание механизма.
- Небольшой вес — инструмент можно удерживать одной рукой, что особенно удобно при работе на вертикальных поверхностях.
- Гарантия 3 года — надежность пневматического нейлера подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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