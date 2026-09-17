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Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм

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Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 1
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 2
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 3
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 4
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 5
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 6
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 7
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 8
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 9
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 10
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 11
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 12
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 13
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 14
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 15
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 16
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 17
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 18
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
13
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 1
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 2
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 3
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 4
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 5
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 6
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 7
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 8
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 9
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 10
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 11
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 12
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 13
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 14
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 15
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 16
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 17
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 18
  • Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Степлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
13
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х6
Вес, кг.
1.06

Описание товара Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм

Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм



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Отзывы о товаре Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Степлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
13
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Описание
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57415, 6 до 13 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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