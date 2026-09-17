Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Время работы на одном заряде, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб.
В наличии
Код товара: 745483
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
550
Максимальный диаметр реза, мм
24
Число ходов, ход/мин
2800
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Время работы на одном заряде, мин
90
Длина, см
103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.24х0.21
Вес, кг.
6.15
Описание товара Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка
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Бренд
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
550
Максимальный диаметр реза, мм
24
Число ходов, ход/мин
2800
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Развернуть
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Время работы на одном заряде, мин
90
Длина, см
103
Страна производитель
Китай
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - стоимость товара 14120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка