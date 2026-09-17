Всасывающий комплект для моечных машин высокого давления DENZEL 58307, 3 м, диаметр шланга 1/2"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина шланга, м
3
Диаметр шланга
1/2"
Максимальная температура жидкости, °C
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 745477
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
ПВХ
Длина шланга, м
3
Диаметр шланга
1/2"
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Всасывающий комплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х6
Вес, г.
640
Описание товара Всасывающий комплект для моечных машин высокого давления DENZEL 58307, 3 м, диаметр шланга 1/2"
Всасывающий комплект Denzel 58307 с длиной шланга 3 м и диаметром 1/2 дюйма устанавливается на моечные машины высокого давления серии R. С его помощью мойка может работать без подключения к водопроводу, набирая воду из различных резервуаров, в том числе из естественных водоемов.
Преимущества
- Прочность — шланг из высококачественного ПВХ устойчив к излому и разрыву.
- Эффективность — обратный клапан не допускает оттока воды, а встроенный фильтр задерживает мелкие частицы грязи.
- Готовность к работе — коннектор быстросъемного соединения входит в комплект.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Материал
ПВХ
Длина шланга, м
3
Диаметр шланга
1/2"
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Всасывающий комплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Всасывающий комплект Denzel 58307 с длиной шланга 3 м и диаметром 1/2 дюйма устанавливается на моечные машины высокого давления серии R. С его помощью мойка может работать без подключения к водопроводу, набирая воду из различных резервуаров, в том числе из естественных водоемов.
Преимущества
- Прочность — шланг из высококачественного ПВХ устойчив к излому и разрыву.
- Эффективность — обратный клапан не допускает оттока воды, а встроенный фильтр задерживает мелкие частицы грязи.
- Готовность к работе — коннектор быстросъемного соединения входит в комплект.
Всасывающий комплект для моечных машин высокого давления DENZEL 58307, 3 м, диаметр шланга 1/2" – стоимость товара 840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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