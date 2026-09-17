Шланг высокого давления для моечных машин DENZEL 58304, 16 МПа, 10 м
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Характеристики
Материал
резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 745476
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина
Комплектация
Шланг - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х8
Вес, кг.
1.16
Описание товара Шланг высокого давления для моечных машин DENZEL 58304, 16 МПа, 10 м
Шланг высокого давления Denzel 58304 длиной 10 м рассчитан на давление до 16 МПа. Увеличенная длина шланга позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне, а также работать в труднодоступных местах. Совместим с моечными машинами торговой марки Denzel серии R, артикулы 58232, 58233, 58234, 58236.
Преимущества
- Долговечность — коннектор выполнен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим воздействиям.
- Прочность — шланг из высококачественной резины в текстильной оплетке выдерживает давление до 16 МПа, а пластиковая окантовка на концах снижает риск появления заломов и трещин.
- Простая подготовка к работе — быстроразъемная муфта обеспечивает легкое подключение шланга.
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Бренд
DENZEL
Материал
резина
Комплектация
Шланг - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шланг высокого давления Denzel 58304 длиной 10 м рассчитан на давление до 16 МПа. Увеличенная длина шланга позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне, а также работать в труднодоступных местах. Совместим с моечными машинами торговой марки Denzel серии R, артикулы 58232, 58233, 58234, 58236.
Преимущества
- Долговечность — коннектор выполнен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим воздействиям.
- Прочность — шланг из высококачественной резины в текстильной оплетке выдерживает давление до 16 МПа, а пластиковая окантовка на концах снижает риск появления заломов и трещин.
- Простая подготовка к работе — быстроразъемная муфта обеспечивает легкое подключение шланга.
Шланг высокого давления для моечных машин DENZEL 58304, 16 МПа, 10 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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