Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал бачка
пластик
Материал адаптера
латунь
Объем, мл
1000
Максимальная температура жидкости, °C
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
В наличии
Код товара: 745475
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 530 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал бачка
пластик
Материал адаптера
латунь
Объем, мл
1000
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, г.
690
Описание товара Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Материал бачка
пластик
Материал адаптера
латунь
Объем, мл
1000
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь - этот товар вы можете купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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