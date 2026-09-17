Top.Mail.Ru
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь - фото 1
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал бачка
пластик
Материал адаптера
латунь
Объем, мл
1000
Максимальная температура жидкости, °C
60
  • Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь - фото 1
  • Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745475
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал бачка
пластик
Материал адаптера
латунь
Объем, мл
1000
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, г.
690

Описание товара Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь

Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь

Отзывы о товаре Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал бачка
пластик
Материал адаптера
латунь
Объем, мл
1000
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пенокомплект DENZEL 58303, FPB-1000, для моечных машин высокого давления, латунь - этот товар вы можете купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...