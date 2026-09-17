Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный
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Характеристики
Материал
пластик
Объем, мл
700
Максимальная температура жидкости, °C
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 745474
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
пластик
Объем, мл
700
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х11
Вес, г.
300
Описание товара Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный
Универсальный пенокомплект Denzel FP-700 58302 совместим со всеми моечными машинами высокого давления Denzel серии R. Он формирует густую и активную пену для очищения различных поверхностей, в том числе кузова автомобиля.
Преимущества
- Прочность — все детали изготовлены из пластика, устойчивого к химическому воздействию.
- Регулировка насыщенности пенного раствора — можно выбрать оптимальную концентрацию моющего средства в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Настройка ширины струи — можно установить оптимальный режим для обработки поверхностей разной площади.
- Вместительная емкость — объема 700 мл достаточно для создания большого количества пены.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Материал
пластик
Объем, мл
700
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Универсальный пенокомплект Denzel FP-700 58302 совместим со всеми моечными машинами высокого давления Denzel серии R. Он формирует густую и активную пену для очищения различных поверхностей, в том числе кузова автомобиля.
Преимущества
- Прочность — все детали изготовлены из пластика, устойчивого к химическому воздействию.
- Регулировка насыщенности пенного раствора — можно выбрать оптимальную концентрацию моющего средства в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Настройка ширины струи — можно установить оптимальный режим для обработки поверхностей разной площади.
- Вместительная емкость — объема 700 мл достаточно для создания большого количества пены.
Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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