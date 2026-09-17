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Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
380
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч
6 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
380
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х28
Вес, кг.
7.6

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч

Моечная машина высокого давления Denzel R-170 58262 мощностью 1800 Вт поддерживает максимальное рабочее давление до 170 бар и обеспечивает объем подачи воды 380 л/ч. Позволяет быстро и эффективно очистить садовый инвентарь, фасад дома, дорожку, отмыть автомобиль и т.д. Оснащена самовсасывающим помпой, поэтому может работать даже без подключения к водопроводу — подойдет любой резервуар или емкость с водой. Машина оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Долговечность — надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает стабильное давление в течение всего срока службы машины.
  • Эффективное очищение — для получения качественного результата можно использовать моющее средство (внешний пеногенератор с функцией улучшенного пенообразования входит в комплект поставки).
  • Простая подготовка к работе — быстросъемный адаптер облегчает подключение шланга подачи воды.
  • Защита от засорения — фильтр входного штуцера задерживает посторонние частицы, продлевая срок службы помпы.
  • Продуманная комплектация — машина поставляется с иглой для прочистки сопла, что упрощает уход за техникой.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
  • Безопасность — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета для предотвращения случайного запуска.
  • Защита от превышения максимально допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета.
  • Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры и автоматическое отключение двигателя при перегреве.
  • Комфортная работа — конструкцией предусмотрена эргономичная рукоятка с защитой от случайного пуска

длина кабеля и шланга высокого давления составляет 5 м, что позволяет свободно передвигаться по участку.

Мобильность — благодар

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
380
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-170 58262 мощностью 1800 Вт поддерживает максимальное рабочее давление до 170 бар и обеспечивает объем подачи воды 380 л/ч. Позволяет быстро и эффективно очистить садовый инвентарь, фасад дома, дорожку, отмыть автомобиль и т.д. Оснащена самовсасывающим помпой, поэтому может работать даже без подключения к водопроводу — подойдет любой резервуар или емкость с водой. Машина оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Долговечность — надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает стабильное давление в течение всего срока службы машины.
  • Эффективное очищение — для получения качественного результата можно использовать моющее средство (внешний пеногенератор с функцией улучшенного пенообразования входит в комплект поставки).
  • Простая подготовка к работе — быстросъемный адаптер облегчает подключение шланга подачи воды.
  • Защита от засорения — фильтр входного штуцера задерживает посторонние частицы, продлевая срок службы помпы.
  • Продуманная комплектация — машина поставляется с иглой для прочистки сопла, что упрощает уход за техникой.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
  • Безопасность — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета для предотвращения случайного запуска.
  • Защита от превышения максимально допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета.
  • Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры и автоматическое отключение двигателя при перегреве.
  • Комфортная работа — конструкцией предусмотрена эргономичная рукоятка с защитой от случайного пуска

длина кабеля и шланга высокого давления составляет 5 м, что позволяет свободно передвигаться по участку.

Мобильность — благодар

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 170 бар, 380 л/ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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