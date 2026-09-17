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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная

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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 1
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 2
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 3
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 4
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 5
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 6
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 7
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 8
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 9
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 10
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 11
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 12
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 13
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 14
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 15
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 16
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 17
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 18
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 19
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1100
Производительность, л/ч
280
Максимальное рабочее давление, Бар
90
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 1
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 2
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 3
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 4
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 5
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 6
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 7
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 8
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 9
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 10
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 11
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 12
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 13
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 14
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 15
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 16
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 17
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 18
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 19
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Мощность двигателя
1100
Производительность, л/ч
280
Максимальное рабочее давление, Бар
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х26
Вес, кг.
5.3

Описание товара Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная

Переносная моечная машина высокого давления Сибртех AM-1100 58223 мощностью 1100 Вт и производительностью 280 л/ч подает струю воды под давлением 90 бар. Позволяет быстро очистить садовые дорожки, забор, стены строений, садовый инвентарь, уличную мебель, кузов автомобиля. Машина подключается к водопроводу, а также способна работать в режиме самовсасывания — в этом случае в качестве источника воды можно использовать любую емкость. Устройство будет полезно владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Высокий ресурс — алюминиевая помпа выдерживает интенсивное использование.
  • Экологичность — во время работы машины отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах.
  • Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
  • Удобная регулировка струи — вращая корпус сопла, можно установить оптимальный вид распыления.
  • Эффективное очищение — в комплект поставки входит внешний пеногенератор, позволяющий использовать моющие средства.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — на пистолет можно установить насадку-удлинитель.
  • Безопасность — блокировка рычага пистолета предотвращает случайный запуск.
  • Защита от засоров — входной штуцер имеет встроенный фильтр, задерживающий посторонние частицы.
  • Легкая подготовка к работе — быстросъемный адаптер позволяет подключить входной шланг одним движением.
  • Свободное передвижение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля и шланга составляет 5 м, что позволяет реже перемещать мойку во время работы.
  • Простое обслуживание — в комплект поставки входит игла для прочистки сопла.
  • Продуманное хранение и транспортировка — на корпусе имеется удобная ручка, предусмотрены специальные кронштейны для кабеля и шланга.

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Мощность двигателя
1100
Производительность, л/ч
280
Максимальное рабочее давление, Бар
90
Страна производитель
Китай
Описание

Переносная моечная машина высокого давления Сибртех AM-1100 58223 мощностью 1100 Вт и производительностью 280 л/ч подает струю воды под давлением 90 бар. Позволяет быстро очистить садовые дорожки, забор, стены строений, садовый инвентарь, уличную мебель, кузов автомобиля. Машина подключается к водопроводу, а также способна работать в режиме самовсасывания — в этом случае в качестве источника воды можно использовать любую емкость. Устройство будет полезно владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Высокий ресурс — алюминиевая помпа выдерживает интенсивное использование.
  • Экологичность — во время работы машины отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах.
  • Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
  • Удобная регулировка струи — вращая корпус сопла, можно установить оптимальный вид распыления.
  • Эффективное очищение — в комплект поставки входит внешний пеногенератор, позволяющий использовать моющие средства.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — на пистолет можно установить насадку-удлинитель.
  • Безопасность — блокировка рычага пистолета предотвращает случайный запуск.
  • Защита от засоров — входной штуцер имеет встроенный фильтр, задерживающий посторонние частицы.
  • Легкая подготовка к работе — быстросъемный адаптер позволяет подключить входной шланг одним движением.
  • Свободное передвижение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля и шланга составляет 5 м, что позволяет реже перемещать мойку во время работы.
  • Простое обслуживание — в комплект поставки входит игла для прочистки сопла.
  • Продуманное хранение и транспортировка — на корпусе имеется удобная ручка, предусмотрены специальные кронштейны для кабеля и шланга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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