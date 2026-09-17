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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная

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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 1
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 2
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 3
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 4
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 5
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 6
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 7
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 8
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 9
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 10
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 11
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 12
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 13
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 14
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 15
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 16
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 17
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 18
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
330
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
105
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 1
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 2
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 3
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 4
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 5
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 6
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 7
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 8
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 9
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 10
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 11
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 12
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 13
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 14
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 15
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 16
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 17
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 18
  • Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная
4 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
330
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х23
Вес, кг.
5.5

Описание товара Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная

Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
330
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
105
Страна производитель
Китай
Описание
Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт, 105 бар, 330 л/ч, переносная - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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