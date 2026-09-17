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Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин

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Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 3
Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 4
Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 3
  • Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 4
  • Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин
15 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1800
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
33
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х63х38
Вес, кг.
36

Описание товара Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин

Масляный компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где нужен стабильный поток сжатого воздуха. Электрический двигатель мощностью 1800 Вт, поршневая конструкция с прямым коаксиальным приводом и два цилиндра обеспечивают производительность до 320 л/мин при рабочем давлении до 8 бар. Ресивер объёмом 50 литров помогает поддерживать запас сжатого воздуха для более продолжительной работы. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию компрессора в рабочих нагрузках, а вес 37 кг делает модель достаточно устойчивой и при этом сохраняет возможность перемещения. Практичная комбинация мощности, производительности и вместительного ресивера — для широкого спектра задач со сжатым воздухом.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1800
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Развернуть
Ширина, см
33
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где нужен стабильный поток сжатого воздуха. Электрический двигатель мощностью 1800 Вт, поршневая конструкция с прямым коаксиальным приводом и два цилиндра обеспечивают производительность до 320 л/мин при рабочем давлении до 8 бар. Ресивер объёмом 50 литров помогает поддерживать запас сжатого воздуха для более продолжительной работы. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию компрессора в рабочих нагрузках, а вес 37 кг делает модель достаточно устойчивой и при этом сохраняет возможность перемещения. Практичная комбинация мощности, производительности и вместительного ресивера — для широкого спектра задач со сжатым воздухом.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - стоимость товара 15030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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