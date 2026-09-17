Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб.
В наличии
Код товара: 745455
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1800
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
33
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х63х38
Вес, кг.
36
Описание товара Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин
Масляный компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где нужен стабильный поток сжатого воздуха. Электрический двигатель мощностью 1800 Вт, поршневая конструкция с прямым коаксиальным приводом и два цилиндра обеспечивают производительность до 320 л/мин при рабочем давлении до 8 бар. Ресивер объёмом 50 литров помогает поддерживать запас сжатого воздуха для более продолжительной работы. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию компрессора в рабочих нагрузках, а вес 37 кг делает модель достаточно устойчивой и при этом сохраняет возможность перемещения. Практичная комбинация мощности, производительности и вместительного ресивера — для широкого спектра задач со сжатым воздухом.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1800
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Развернуть
Ширина, см
33
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Масляный компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где нужен стабильный поток сжатого воздуха. Электрический двигатель мощностью 1800 Вт, поршневая конструкция с прямым коаксиальным приводом и два цилиндра обеспечивают производительность до 320 л/мин при рабочем давлении до 8 бар. Ресивер объёмом 50 литров помогает поддерживать запас сжатого воздуха для более продолжительной работы. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию компрессора в рабочих нагрузках, а вес 37 кг делает модель достаточно устойчивой и при этом сохраняет возможность перемещения. Практичная комбинация мощности, производительности и вместительного ресивера — для широкого спектра задач со сжатым воздухом.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин - стоимость товара 15030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58168, DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин