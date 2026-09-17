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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин

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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 1
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 2
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 3
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 4
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 5
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 6
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 7
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 8
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 9
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 10
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 11
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 12
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 13
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 14
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 15
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 16
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 17
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 18
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 19
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 20
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 21
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 22
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 23
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 24
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 25
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 1
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 2
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 3
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 4
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 5
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 6
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 7
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 8
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 9
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 10
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 11
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 12
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 13
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 14
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 15
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 16
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 17
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 18
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 19
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 20
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 21
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 22
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 23
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 24
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 25
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745448
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин
13 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
3000
Высота, см
560
Количество цилиндров
4
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
290
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х29
Вес, кг.
30.5

Описание товара Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин

Компрессор MTX — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и удобство эксплуатации. Безмасляная конструкция не требует использования масла, а поршневой коаксиальный привод сочетает простоту и эффективную работу. Ресивер объёмом 50 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха, а производительность 520 л/мин позволяет уверенно справляться с широким спектром пневматических задач. Максимальное давление — 8 бар. Компрессор работает от электрической сети и весит 30,5 кг, поэтому подходит для использования в мастерской, гараже или на рабочем участке, где требуется мощный источник сжатого воздуха.



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Отзывы о товаре Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
3000
Высота, см
560
Количество цилиндров
4
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
290
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор MTX — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и удобство эксплуатации. Безмасляная конструкция не требует использования масла, а поршневой коаксиальный привод сочетает простоту и эффективную работу. Ресивер объёмом 50 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха, а производительность 520 л/мин позволяет уверенно справляться с широким спектром пневматических задач. Максимальное давление — 8 бар. Компрессор работает от электрической сети и весит 30,5 кг, поэтому подходит для использования в мастерской, гараже или на рабочем участке, где требуется мощный источник сжатого воздуха.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмасляный малошумный MTX 58140, SPC 3000/50, 3000 Вт, ресивер 50 л, 520 л/мин - по цене 13740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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