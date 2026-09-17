Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 440 руб.
В наличии
Код товара: 745446
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
69 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
5
Высота, см
1140
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
535
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
270
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х1.14х0.54
Вес, кг.
190
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин
Компрессор поршневой DENZEL BCV 5500-T/270 воздушный рем. привод, мощностью 5,5 кВт и производительностью 850 л/мин, с ресивером объемом 270 л, — источник сжатого воздуха для работы с пневмогайковертом, пневмодрелью, краскопультом, углошлифовальной машиной или другим пневмоинструментом. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Для подключения инструмента предусмотрено 2 быстросъемных коннектора Рапид (Евро) и штуцер «елочка» с краном. Специальный порт позволяет подключить напрямую дополнительный ресивер или пневмомагистраль. Компрессор отличается высокой производительностью и будет полезен на строительной площадке и станции техобслуживания.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
5
Высота, см
1140
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
535
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
270
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Компрессор поршневой DENZEL BCV 5500-T/270 воздушный рем. привод, мощностью 5,5 кВт и производительностью 850 л/мин, с ресивером объемом 270 л, — источник сжатого воздуха для работы с пневмогайковертом, пневмодрелью, краскопультом, углошлифовальной машиной или другим пневмоинструментом. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Для подключения инструмента предусмотрено 2 быстросъемных коннектора Рапид (Евро) и штуцер «елочка» с краном. Специальный порт позволяет подключить напрямую дополнительный ресивер или пневмомагистраль. Компрессор отличается высокой производительностью и будет полезен на строительной площадке и станции техобслуживания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - данный товар вы можете купить по цене 69440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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