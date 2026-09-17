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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 3
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 3
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 060 руб. 
Начислим 929 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин
58 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
5500
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х1.09х0.5
Вес, кг.
166.1

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин

Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильная подача воздуха. Электрический двигатель мощностью 5500 Вт работает от сети, а поршневой ременной привод рассчитан на эффективную работу в интенсивном режиме. Производительность 850 л/мин и давление до 10 бар позволяют уверенно справляться с широким спектром пневматических задач. Ресивер объёмом 200 л создаёт солидный запас сжатого воздуха, сокращая необходимость частого включения компрессора. Два цилиндра помогают поддерживать производительность, а масляный тип смазки обеспечивает работу механизма в соответствии с конструкцией компрессора. Компрессор Denzel подойдёт для мастерской, гаража и других задач, где требуется мощный сетевой агрегат с большим ресивером и высокой производительностью.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
5500
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильная подача воздуха. Электрический двигатель мощностью 5500 Вт работает от сети, а поршневой ременной привод рассчитан на эффективную работу в интенсивном режиме. Производительность 850 л/мин и давление до 10 бар позволяют уверенно справляться с широким спектром пневматических задач. Ресивер объёмом 200 л создаёт солидный запас сжатого воздуха, сокращая необходимость частого включения компрессора. Два цилиндра помогают поддерживать производительность, а масляный тип смазки обеспечивает работу механизма в соответствии с конструкцией компрессора. Компрессор Denzel подойдёт для мастерской, гаража и других задач, где требуется мощный сетевой агрегат с большим ресивером и высокой производительностью.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин - по цене 58060 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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