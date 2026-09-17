Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58122, BCV 5500-T/200, 5,5 кВт, 200 литров, 850 л/мин
Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильная подача воздуха. Электрический двигатель мощностью 5500 Вт работает от сети, а поршневой ременной привод рассчитан на эффективную работу в интенсивном режиме. Производительность 850 л/мин и давление до 10 бар позволяют уверенно справляться с широким спектром пневматических задач. Ресивер объёмом 200 л создаёт солидный запас сжатого воздуха, сокращая необходимость частого включения компрессора. Два цилиндра помогают поддерживать производительность, а масляный тип смазки обеспечивает работу механизма в соответствии с конструкцией компрессора. Компрессор Denzel подойдёт для мастерской, гаража и других задач, где требуется мощный сетевой агрегат с большим ресивером и высокой производительностью.
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