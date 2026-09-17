Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58119, BCI3000-T/200, 3,0 кВт, 200 литров, 530 л/мин
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 490 руб.
В наличии
Код товара: 745442
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
55 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
3000
Высота, см
980
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.31х0.98х0.49
Вес, кг.
130
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58119, BCI3000-T/200, 3,0 кВт, 200 литров, 530 л/мин
Компрессор DENZEL — мощная масляная модель с поршневым ременным приводом для стабильной работы от электрической сети. Двигатель мощностью 3000 Вт и два цилиндра обеспечивают производительность до 530 л/мин, а вместительный ресивер объёмом 200 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха для продолжительных задач. Максимальное давление 10 бар расширяет возможности использования компрессора, а масляный тип смазки рассчитан на эффективную работу поршневого механизма. Практичное решение для задач, где важны высокая производительность, большой объём ресивера и надёжный электрический привод.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
3000
Высота, см
980
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Компрессор DENZEL — мощная масляная модель с поршневым ременным приводом для стабильной работы от электрической сети. Двигатель мощностью 3000 Вт и два цилиндра обеспечивают производительность до 530 л/мин, а вместительный ресивер объёмом 200 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха для продолжительных задач. Максимальное давление 10 бар расширяет возможности использования компрессора, а масляный тип смазки рассчитан на эффективную работу поршневого механизма. Практичное решение для задач, где важны высокая производительность, большой объём ресивера и надёжный электрический привод.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58119, BCI3000-T/200, 3,0 кВт, 200 литров, 530 л/мин - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 55490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58119, BCI3000-T/200, 3,0 кВт, 200 литров, 530 л/мин