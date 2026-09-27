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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745438
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2300
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.83х0.41
Вес, кг.
85.8

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин

Масляный поршневой компрессор DENZEL с производительностью 440 л/мин — мощное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и солидный запас объёма. Ресивер на 100 литров помогает работать более уверенно, сокращая необходимость в частых циклах нагнетания. Электрический двигатель питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать в мастерской, гараже или на рабочем участке с доступом к электросети. Два цилиндра обеспечивают эффективную работу поршневой системы, а максимальное давление 8 бар подходит для широкого спектра пневматических задач. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию в режиме регулярных нагрузок. DENZEL сочетает высокую производительность, вместительный ресивер и практичную поршневую конструкцию — для тех случаев, когда компактного бытового компрессора уже недостаточно.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2300
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный поршневой компрессор DENZEL с производительностью 440 л/мин — мощное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и солидный запас объёма. Ресивер на 100 литров помогает работать более уверенно, сокращая необходимость в частых циклах нагнетания. Электрический двигатель питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать в мастерской, гараже или на рабочем участке с доступом к электросети. Два цилиндра обеспечивают эффективную работу поршневой системы, а максимальное давление 8 бар подходит для широкого спектра пневматических задач. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию в режиме регулярных нагрузок. DENZEL сочетает высокую производительность, вместительный ресивер и практичную поршневую конструкцию — для тех случаев, когда компактного бытового компрессора уже недостаточно.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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