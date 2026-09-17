Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб.
В наличии
Код товара: 745436
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 490 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
720
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х73х39
Вес, кг.
41
Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л
Масляный компрессор DENZEL мощностью 2200 Вт — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и высокий рабочий ресурс. Он развивает производительность до 400 л/мин и давление до 10 бар, поэтому подходит для широкого спектра пневматических работ. Ресивер объёмом 50 литров обеспечивает запас сжатого воздуха и помогает поддерживать удобный рабочий темп без постоянных пауз. Поршневая конструкция сочетает практичность и эффективность, а питание от сети делает компрессор удобным для стационарного использования в мастерской, гараже или на рабочем участке.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
720
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Масляный компрессор DENZEL мощностью 2200 Вт — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и высокий рабочий ресурс. Он развивает производительность до 400 л/мин и давление до 10 бар, поэтому подходит для широкого спектра пневматических работ. Ресивер объёмом 50 литров обеспечивает запас сжатого воздуха и помогает поддерживать удобный рабочий темп без постоянных пауз. Поршневая конструкция сочетает практичность и эффективность, а питание от сети делает компрессор удобным для стационарного использования в мастерской, гараже или на рабочем участке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л