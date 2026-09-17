Top.Mail.Ru
Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л - фото 1
Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л - фото 1
  • Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л
18 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
720
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х73х39
Вес, кг.
41

Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л

Масляный компрессор DENZEL мощностью 2200 Вт — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и высокий рабочий ресурс. Он развивает производительность до 400 л/мин и давление до 10 бар, поэтому подходит для широкого спектра пневматических работ. Ресивер объёмом 50 литров обеспечивает запас сжатого воздуха и помогает поддерживать удобный рабочий темп без постоянных пауз. Поршневая конструкция сочетает практичность и эффективность, а питание от сети делает компрессор удобным для стационарного использования в мастерской, гараже или на рабочем участке.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
720
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор DENZEL мощностью 2200 Вт — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и высокий рабочий ресурс. Он развивает производительность до 400 л/мин и давление до 10 бар, поэтому подходит для широкого спектра пневматических работ. Ресивер объёмом 50 литров обеспечивает запас сжатого воздуха и помогает поддерживать удобный рабочий темп без постоянных пауз. Поршневая конструкция сочетает практичность и эффективность, а питание от сети делает компрессор удобным для стационарного использования в мастерской, гараже или на рабочем участке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный DENZEL 58083, DKV2200/50,Х-PRO 2,2 кВт, 400 л/мин, 50 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...