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Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин

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Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 3
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 4
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 5
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 6
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 7
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 8
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 9
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 10
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 11
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 12
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 13
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 14
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 15
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 16
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 17
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 3
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 4
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 5
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 6
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 7
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 8
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 9
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 10
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 11
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 12
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 13
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 14
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 15
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 16
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 17
  • Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин
5 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1100
Количество цилиндров
1
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х34
Вес, кг.
10.18

Описание товара Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин

Воздушный безмасляный компрессор Сибртех BL 1100/6 58059 мощностью 1100 Вт, с ресивером емкостью 6 литров, служит для подачи сжатого воздуха под давлением до 8 бар со скоростью 180 л/мин. К нему можно подключить краскораспылитель, продувочный пистолет, заклепочник, пистолет для накачки шин и другой пневмоинструмент. Отсутствие масла делает компрессор оптимальным для выполнения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Устройство предназначено для бытового использования.,Одна из основных особенностей данной модели — компактность и удобство в перевозке. Компрессор отличается небольшим весом и дополнен эргономичной транспортировочной ручкой.

Преимущества

  • Автономность — прессостат обеспечивает автоматический запуск двигателя и его остановку в зависимости от уровня давления в ресивере.
  • Простая подготовка к работе — быстроразъемный выходной коннектор «Рапид» (евро) позволяет легко подключить пневмоинструмент.
  • Удобное управление — при помощи поворотного регулятора на передней панели можно установить нужное значение давления.
  • Контроль давления в ресивере — в верхней части корпуса расположен манометр, для считывания показателей не нужно наклоняться.
  • Предохранительный клапан — возможность сброса избыточного давления позволяет избежать аварийных ситуаций.
  • Продуманная конструкция — виброгасящие опоры обеспечивают устойчивость компрессора во время работы.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1100
Количество цилиндров
1
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
6
Развернуть
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Воздушный безмасляный компрессор Сибртех BL 1100/6 58059 мощностью 1100 Вт, с ресивером емкостью 6 литров, служит для подачи сжатого воздуха под давлением до 8 бар со скоростью 180 л/мин. К нему можно подключить краскораспылитель, продувочный пистолет, заклепочник, пистолет для накачки шин и другой пневмоинструмент. Отсутствие масла делает компрессор оптимальным для выполнения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Устройство предназначено для бытового использования.,Одна из основных особенностей данной модели — компактность и удобство в перевозке. Компрессор отличается небольшим весом и дополнен эргономичной транспортировочной ручкой.

Преимущества

  • Автономность — прессостат обеспечивает автоматический запуск двигателя и его остановку в зависимости от уровня давления в ресивере.
  • Простая подготовка к работе — быстроразъемный выходной коннектор «Рапид» (евро) позволяет легко подключить пневмоинструмент.
  • Удобное управление — при помощи поворотного регулятора на передней панели можно установить нужное значение давления.
  • Контроль давления в ресивере — в верхней части корпуса расположен манометр, для считывания показателей не нужно наклоняться.
  • Предохранительный клапан — возможность сброса избыточного давления позволяет избежать аварийных ситуаций.
  • Продуманная конструкция — виброгасящие опоры обеспечивают устойчивость компрессора во время работы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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