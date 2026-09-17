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Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED

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Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 1
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 2
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 3
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 4
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 5
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 6
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 7
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 8
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 9
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 10
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 11
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 12
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 13
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 14
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 15
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 16
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 17
Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
75
Длина воздушного шланга, м
5
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.8
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 1
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 2
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  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 5
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 6
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 7
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 8
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 9
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 10
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 11
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 12
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 13
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 14
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 15
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 16
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 17
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
75
Длина воздушного шланга, м
5
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
2.83

Описание товара Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED

Автомобильный двухпоршневой компрессор Denzel AC-75 58051 производительностью 75 л/мин, с LED-фонарем, работает от сети 12 В, поддерживает давление 10 атм. и предназначен для быстрой и эффективной накачки шин, резиновых матрацев и других надувных предметов. Для этого в комплект поставки входит 3 насадки. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору при помощи клемм. Благодаря двухпоршневой конструкции отличается высокой производительностью — накачка шины R16 занимает не более 3-4 минут. Станет незаменимым помощником в поездке и на отдыхе.

Преимущества

  • Контроль давления — производитель предусмотрел точный аналоговый манометр.
  • Безопасная работа — автомобильный предохранитель защищает бортовую сеть от перегрузок.
  • Хорошее освещение — LED-фонарь позволяет использовать инструмент в темное время суток и помещениях с нехваткой света.
  • Устойчивость — нескользящие ножки позволяют установить компрессор на любой поверхности.
  • Эргономичность и мобильность — устройство снабжено удобной рукояткой.
  • Мобильность — воздушный шланг длиной 5 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Удобное хранение и транспортировка — компрессор поставляется в прочной сумке.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
75
Длина воздушного шланга, м
5
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.8
Страна производитель
Китай
Описание

Автомобильный двухпоршневой компрессор Denzel AC-75 58051 производительностью 75 л/мин, с LED-фонарем, работает от сети 12 В, поддерживает давление 10 атм. и предназначен для быстрой и эффективной накачки шин, резиновых матрацев и других надувных предметов. Для этого в комплект поставки входит 3 насадки. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору при помощи клемм. Благодаря двухпоршневой конструкции отличается высокой производительностью — накачка шины R16 занимает не более 3-4 минут. Станет незаменимым помощником в поездке и на отдыхе.

Преимущества

  • Контроль давления — производитель предусмотрел точный аналоговый манометр.
  • Безопасная работа — автомобильный предохранитель защищает бортовую сеть от перегрузок.
  • Хорошее освещение — LED-фонарь позволяет использовать инструмент в темное время суток и помещениях с нехваткой света.
  • Устойчивость — нескользящие ножки позволяют установить компрессор на любой поверхности.
  • Эргономичность и мобильность — устройство снабжено удобной рукояткой.
  • Мобильность — воздушный шланг длиной 5 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Удобное хранение и транспортировка — компрессор поставляется в прочной сумке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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