Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб.
В наличии
Код товара: 745421
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х61х37
Вес, кг.
33
Описание товара Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный
Масляный поршневой компрессор MTX мощностью 2200 Вт подходит для задач, где важны стабильная подача воздуха и рабочее давление до 10 бар. Производительность 350 л/мин помогает эффективно справляться с различными пневматическими работами, а ресивер объёмом 50 л обеспечивает запас сжатого воздуха и делает работу более плавной. Компрессор работает от электросети, поэтому удобен для использования в мастерской, гараже и других местах с доступом к питанию. Масляный тип смазки рассчитан на регулярную эксплуатацию, а поршневая конструкция сочетает практичность и функциональность для широкого спектра задач.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Масляный поршневой компрессор MTX мощностью 2200 Вт подходит для задач, где важны стабильная подача воздуха и рабочее давление до 10 бар. Производительность 350 л/мин помогает эффективно справляться с различными пневматическими работами, а ресивер объёмом 50 л обеспечивает запас сжатого воздуха и делает работу более плавной. Компрессор работает от электросети, поэтому удобен для использования в мастерской, гараже и других местах с доступом к питанию. Масляный тип смазки рассчитан на регулярную эксплуатацию, а поршневая конструкция сочетает практичность и функциональность для широкого спектра задач.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - данный товар вы можете купить по цене 13730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный