Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 745392
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.24х0.3х0.07
Вес, г.
830
Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с
Стальные грабли Сибртех 61741, 360 мм, длиной 1300 мм, с 12 прямыми зубьями, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 12 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач. Грабли поставляются в сборе с деревянным черенком.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
- Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
- Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитГрабли стальные СИБРТЕХ 61768, 375х1200 мм, 14 витых зубьев, дер...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитГрабли веерные усиленные Grinda 421871
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитГрабли стальные СИБРТЕХ 61763, 430х1200 мм, 16 витых зубьев, дер...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитГрабли стальные СИБРТЕХ 61742, 355х1200 мм, 14 прямых зубьев, де...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитГрабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 з...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитГрабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых з...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитГрабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских з...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитГрабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоски...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитГрабли СИБРТЕХ 61754, нержавеющая сталь, 290х1200 мм, 12 витых з...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитГрабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450м...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитГрабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских з...
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитГрабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной ч...
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Стальные грабли Сибртех 61741, 360 мм, длиной 1300 мм, с 12 прямыми зубьями, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 12 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач. Грабли поставляются в сборе с деревянным черенком.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
- Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
- Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - этот товар вы можете купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с