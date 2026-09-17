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Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка

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Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 1
Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 2
Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 3
Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 4
Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Рукоятка
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Общая длина
87
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 1
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 2
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 3
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 4
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Рукоятка
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Общая длина
87
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х10х10
Вес, г.
320

Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка

Стальные грабли Сибртех 61740 с 12 витыми зубьями и шириной гребенки 300 мм, без черенка, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Устанавливаются на любой удобный черенок диаметром 30 мм.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.

Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Рукоятка
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Общая длина
87
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные грабли Сибртех 61740 с 12 витыми зубьями и шириной гребенки 300 мм, без черенка, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Устанавливаются на любой удобный черенок диаметром 30 мм.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
  • Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
  • Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли стальные СИБРТЕХ 61740, 12 витых зубьев, без черенка - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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