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Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия

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Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 1
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 2
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 3
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 4
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 5
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 6
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 7
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
27
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
620
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 1
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 2
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 3
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 4
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 5
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 6
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 7
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
27
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
620
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х61х5
Вес, г.
580

Описание товара Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия

Веерные пластиковые грабли Palisad 61709 с 27 плоскими зубьями, с рабочей частью шириной 620 мм, без черенка, предназначены для уборки мелкого мусора и листьев с газонов и грядок. Благодаря плоским зубьям эффективно очищают территорию, не повреждая растительность. Грабли совместимы с черенками под тулейку диаметром 25 мм.

Преимущества

  • Быстрая уборка — рабочая часть шириной 620 мм обеспечивает максимальный охват участка.
  • Надежность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена.
  • Защита от поломок — на основании имеются ребра жесткости, зубья дополнены распоркой.

Отзывы о товаре Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
27
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
620
Страна производитель
Россия
Описание

Веерные пластиковые грабли Palisad 61709 с 27 плоскими зубьями, с рабочей частью шириной 620 мм, без черенка, предназначены для уборки мелкого мусора и листьев с газонов и грядок. Благодаря плоским зубьям эффективно очищают территорию, не повреждая растительность. Грабли совместимы с черенками под тулейку диаметром 25 мм.

Преимущества

  • Быстрая уборка — рабочая часть шириной 620 мм обеспечивает максимальный охват участка.
  • Надежность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена.
  • Защита от поломок — на основании имеются ребра жесткости, зубья дополнены распоркой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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