Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
27
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
620
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 745390
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Доставка в Санкт-Петербурге
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490 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
27
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
620
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х61х5
Вес, г.
580
Описание товара Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия
Веерные пластиковые грабли Palisad 61709 с 27 плоскими зубьями, с рабочей частью шириной 620 мм, без черенка, предназначены для уборки мелкого мусора и листьев с газонов и грядок. Благодаря плоским зубьям эффективно очищают территорию, не повреждая растительность. Грабли совместимы с черенками под тулейку диаметром 25 мм.
Преимущества
- Быстрая уборка — рабочая часть шириной 620 мм обеспечивает максимальный охват участка.
- Надежность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена.
- Защита от поломок — на основании имеются ребра жесткости, зубья дополнены распоркой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
27
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
620
Страна производитель
Россия
Веерные пластиковые грабли Palisad 61709 с 27 плоскими зубьями, с рабочей частью шириной 620 мм, без черенка, предназначены для уборки мелкого мусора и листьев с газонов и грядок. Благодаря плоским зубьям эффективно очищают территорию, не повреждая растительность. Грабли совместимы с черенками под тулейку диаметром 25 мм.
Преимущества
- Быстрая уборка — рабочая часть шириной 620 мм обеспечивает максимальный охват участка.
- Надежность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена.
- Защита от поломок — на основании имеются ребра жесткости, зубья дополнены распоркой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61709, 620 мм, 27 плоских зубьев, без черенка, Россия - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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