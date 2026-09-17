Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
24
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 745389
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
24
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х54х5
Вес, г.
420
Описание товара Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия
Веерные пластиковые грабли Сибртех 61708 с 24 плоскими зубьями, шириной 600 мм, без черенка, предназначены для уборки газонов. Широкая рабочая часть обеспечивает максимальный охват поверхности, позволяя собрать с нее мусор и опавшую листву.
Преимущества
- Долговечность — грабли произведены из эластичного полипропилена, устойчивого к влаге и ультрафиолету.
- Устойчивость к поломке — основание усилено ребрами жесткости, а зубья имеют дополнительную распорку, поэтому грабли выдерживают повышенные нагрузки.
- Малый вес 470 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
24
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
600
Страна производитель
Россия
Веерные пластиковые грабли Сибртех 61708 с 24 плоскими зубьями, шириной 600 мм, без черенка, предназначены для уборки газонов. Широкая рабочая часть обеспечивает максимальный охват поверхности, позволяя собрать с нее мусор и опавшую листву.
Преимущества
- Долговечность — грабли произведены из эластичного полипропилена, устойчивого к влаге и ультрафиолету.
- Устойчивость к поломке — основание усилено ребрами жесткости, а зубья имеют дополнительную распорку, поэтому грабли выдерживают повышенные нагрузки.
- Малый вес 470 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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