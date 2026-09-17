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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия

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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 1
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 2
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 3
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 4
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 5
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 6
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 7
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 8
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 9
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
420
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 1
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 2
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 3
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 4
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 5
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 6
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 7
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 8
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 9
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
сбор мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
420
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х21х5
Вес, г.
190

Описание товара Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия

Пластиковые веерные грабли Сибртех 617055 с 22 плоскими зубьями и рабочей частью шириной 420 мм, без черенка, предназначены для сбора мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов. Устанавливаются на черенок диаметром 25 мм (приобретается отдельно). Грабли пригодятся владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из эластичного полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
  • Надежность — упругое основание с ребрами жесткости устойчиво к изгибающим нагрузкам.
  • Малый вес 200 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.

Отзывы о товаре Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
сбор мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
420
Страна производитель
Россия
Описание

Пластиковые веерные грабли Сибртех 617055 с 22 плоскими зубьями и рабочей частью шириной 420 мм, без черенка, предназначены для сбора мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов. Устанавливаются на черенок диаметром 25 мм (приобретается отдельно). Грабли пригодятся владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из эластичного полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
  • Надежность — упругое основание с ребрами жесткости устойчиво к изгибающим нагрузкам.
  • Малый вес 200 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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