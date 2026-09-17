Top.Mail.Ru
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 1
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 2
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 3
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 4
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 5
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 6
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 1
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 2
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 3
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 4
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 5
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 6
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х22х7
Вес, г.
860

Описание товара Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия

Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия

Отзывы о товаре Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
220
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без черенка, Россия - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...