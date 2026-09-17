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Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия

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Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 1
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 2
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 3
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 4
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 5
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 6
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 7
Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 1
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 2
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 3
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 4
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 5
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 6
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 7
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х21х5
Вес, г.
630

Описание товара Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия

Штыковая лопата Сибртех 614375 с полотном размером 200 х 265 мм, с ребрами жесткости, без черенка, изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для рыхления грунта и выкапывания ям, может использоваться при проведении земляных работ на на строительной площадке или дачном участке. Полотно имеет заостренную форму, что облегчает работу.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — лопата изготовлена из нержавеющей стали.
  • Усиленная конструкция — ребра жесткости увеличивают стойкость полотна к изгибающим нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — изделие устойчиво к разрушительному воздействию влаги, подходит для вскапывания влажного грунта.

Отзывы о товаре Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
200
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата Сибртех 614375 с полотном размером 200 х 265 мм, с ребрами жесткости, без черенка, изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для рыхления грунта и выкапывания ям, может использоваться при проведении земляных работ на на строительной площадке или дачном участке. Полотно имеет заостренную форму, что облегчает работу.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — лопата изготовлена из нержавеющей стали.
  • Усиленная конструкция — ребра жесткости увеличивают стойкость полотна к изгибающим нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — изделие устойчиво к разрушительному воздействию влаги, подходит для вскапывания влажного грунта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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