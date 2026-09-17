Лопата совковая Мир Инструмента 61415, 230х280 мм, без черенка
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745377
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х23х6
Вес, г.
840
Описание товара Лопата совковая Мир Инструмента 61415, 230х280 мм, без черенка
Лопата совковая Мир Инструмента 61415, 230х280 мм, без черенка
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
230
Страна производитель
Россия
Лопата совковая Мир Инструмента 61415, 230х280 мм, без черенка
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата совковая Мир Инструмента 61415, 230х280 мм, без черенка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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