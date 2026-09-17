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Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с

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Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 1
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 2
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 3
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 4
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 5
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 6
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 5
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 6
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
27
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.21х0.05
Вес, кг.
1.56

Описание товара Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с

Штыковая лопата 61413 размером 205 х 275 х 1400 мм, с деревянным черенком и ребрами жесткости, предназначена для выполнения земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Лопата будет полезна строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода. Поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из среднеуглеродистой стали и прошла дополнительную закалку.
  • Надежность — благодаря цельновырубной тулейке и полотну клиновидной формы с ребрами жесткости лопата устойчива к излому.
  • Прочная конструкция — полотно надежно зафиксировано на черенке при помощи саморезов.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное порошковое покрытие предотвращает появление ржавчины.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
27
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата 61413 размером 205 х 275 х 1400 мм, с деревянным черенком и ребрами жесткости, предназначена для выполнения земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Лопата будет полезна строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода. Поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из среднеуглеродистой стали и прошла дополнительную закалку.
  • Надежность — благодаря цельновырубной тулейке и полотну клиновидной формы с ребрами жесткости лопата устойчива к излому.
  • Прочная конструкция — полотно надежно зафиксировано на черенке при помощи саморезов.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное порошковое покрытие предотвращает появление ржавчины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра жесткости, деревянный черенок 1/с - купить по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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